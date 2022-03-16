/686153/رئيس-ووكيلي-خطة-النواب-يشاركوا-بمنتدي-حزب-مستقبل-وطن-بالغردقة

شارك النائب فخري الفي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكل من الوكيلين النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر ، وعدد من نواب اللجنة بمنتدي حزب مستقبل وطن بالغردقة.

دوت الخليج

هذا وانطلق منذ قليل المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة، بمشاركة نواب وأعضاء الحزب من كافة محافظات الجمهورية، بجانب حضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية.

المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن

ويأتي انعقاد المنتدى الثاني بعد النسخة الأولى التي عقدت في ٢٠١٨، في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة، ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات، والتواصل لرؤى تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث اللقاءات والجلسات تكون سبيل لنقل نبض الشارع ورؤي المواطنين من جامب أعضاء الأحزاب ونوابهم المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

«الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات»..المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن ينطلق من الغردقة بمشاركة 6 وزراء

ويعقد حاليا أولى جلسات المنتدى ، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث سيدور النقاش والحوار حول آليات وصور التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيقوم فؤاد باستعراض كافة الآليات وصور التعاون ونتائجها على أرض الواقع.

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، ستكون محور النقاش الثاني يوم الخميس بمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، ود. السيد القصير، وزير الزراعة، حيث سيتم استعراض مع النقاش حول كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.