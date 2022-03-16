/686152/غدا-حسن-أبو-الروس-يحيي-أولى-حفلاته-الغنائية-خارج-مصر

يستعد الفنان الشاب حسن أبو الروس، لخوض تجربة جديدة، من خلال إحيائه أولى حفلاته الغنائية خارج مصر، وذلك في مساء يوم الخميس المقبل، بدولة لبنان، لتتوالي بعده عدد من الحفلات الغنائية المختلفة في مصر وخارجها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل حسن أبو الروس في لبنان

ويعد حفل حسن أبو الروس في لبنان تمهيدا لنجاحات متتالية يستعد الفنان تحقيقها في عالم الغناء، بعد أن قدم عملين غنائين مختلفين، أولهما كان أغنيه بعنوان «شيكالاستك»، والاخرى أغنيته بعنوان «فلتت مني»، والتي جمعته بالفنانة دينا الشربيني.

100 وش سبب تألق الفنان حسن أبو الروس

الجدير بالذكر، أن الفنان حسن أبو الروس ذاع صيته بمشاركته في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

حسن أبو الروس في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان حسن أبو الروس في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «توبه»، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

وكان قد طرح الفنان عمرو سعد البوستر الدعائي لمسلسله الجديد «توبه»، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر في البوستر الدعائي لمسلسل «توبه»، جميع أبطال العمل وهم عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، واسماء أبو اليزيد، وعلق عمرو سعد على المسلسل قائلا: «توبه في مواجهة الجميع».

وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية، بدون فواصل إعلانية.