/686150/محمد-رمضان-معنديش-طيارة-خاصة-وبحب-الأهلي-والزمالك-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي يجمعه بـ الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، وذلك خلال السطور القادمة.

محمد رمضان: مبسوقش طيارات

كشف الفنان محمد رمضان خلال الفيديو عن بعض الأسرار، منها إنتمائه الكروي ومعلومات عن طائراته الخاصة، فقال: معنديش طائرات خاصة ومبسوقش طيارات، وفي الحفلات اللى بروح أعملها بيجيبوا ليا طيارة خاصة تنقلني من بلدى ومكاني وبرجع بيها.

وعن إنتمائه الكروي، قال رمضان: أنا لا زملكاوى ولا أهلاوى أنا مصرى بحب الأهلى والزمالك لكن الضريبة بقى لازم تدفعها إن جمهورى منهم الأهلى ومنهم الزمالك.

ومن الجدير بالذكر، أن بدأت أزمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر في أكتوبر من عام 2019، بعدما قام رمضان بنشر فيديو له من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، إذ قال أحد في الفيديو: محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي، وهو أمر ممنوع على الجميع عدا الطيار، في حين قال محمد رمضان حينها: احنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح.

محمد رمضان يثير الجدل داخل كابينة طائرة أشرف أبو اليسر تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع، معربين عن غضبهم من محمد رمضان، ما دفع الجهات المعنية بتحويل الطيار أشرف أبو اليسر للتحقيق، وفصله عن العمل بشكل نهائي، الأمر الذي دفع أشرف أبو اليسر للخروج عن صمته مهاجما محمد رمضان بعد عدم تقديم الاخير له يد المساعدة.

محمد رمضان ينفي تخليه عن الطيار

وقد خرج محمد رمضان عن صمته، ورد على شاىعات أشرف أبو اليسر حول تجاهل الأول مساعدته، فقال رمضان: كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى.

وأردف رمضان، قائلًا: كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.