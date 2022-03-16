تشكيلات ليلة الأبطال ليل وتشيلسي.. يوفنتوس في مواجهة فياريال

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تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا بعد قليل، ضمن لقائات الإياب من دور الـ16 من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يتقابل تشيلسي مع ليل في لقاء سهل نسبياً للبلوز، نظراً لفوزه اللقاء الأول أمام ليل بثنائية، والمباراة الثاني بين يوفنتوس وفياريال والتي انتهن مواجهة الذهاب بالتعادل 1/1.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليل

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستنسين، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: بوليسيتش، هافيرتز

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، دانيلو.

خط الوسط: لوكاتيلي، أرثر ميلو، رابيو.

خط الهجوم: موراتا، فلاهوفيتش، كوادرادو.

البدلاء: بينسوليو، بيرين، كيلليني، ديبالا، لوكا بيلجريني، مويس كين، بيرنارديسكي، ميرتي.

القنوات الناقلة

يخوض ليل ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

أبراموفيتش يطالب بوداع جمهور تشيلسي قبل البيع.. ومساندة ضحايا أوكرانيا

كشف الروسي رامون أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من بيع النادي، بعد زيادة التوترات في الفترة الأخيرة عليه في بريطانيا.

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

بيان رامون أبراموفيتش

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

عائدات البيع من نادي تشيلسي

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".