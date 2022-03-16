عمرو دياب يتعرض لموقف محرج بسبب فستان عروس «فيديو»

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دوت الخليج يرصد لحظة تعرض الفنان عمرو دياب لموقف محرج.

عمرو دياب يعيق حركة عروس

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، ظهر في وهو مشغوله في الغناء دون إدراكه أنه يقف على فستان العروس الأمر الذي منعها من التحرك حتى نبهته، فضحك واستكمل الغناء.

أغاني عمرو دياب تثير اهتمام الشباب الأوروبي

على الصعيد الآخر، كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير له عن انتشار الأغاني العربية بين أوساط الجمهور والمستعمين الأوروبين وتحديدًا الشباب.

وأوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة أصبح من الشائع أن تُسمع أغنيات عربية في حفلات شبابية في دول أوروبية، وتحديدًا بريطانيا التي لا تختلف أجواء حفلاتها عن نظيرتها في مصر، مشيرًا إلى أن سر انتشار الأغاني العربية كـ«تريند» موسيقي خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى خصوصيتها وتميزها الذي لا تجد له مثيلا في الموسيقى الأوروبية.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته أغاني عمرو دياب في نشر الموسيقى العربية أوروبيا وعالميا، حيث قالت إنه في أحد مهرجانات الموسيقى الشهيرة في العاصمة البريطانية، لندن، ووسط مئات الأغاني العالمية، تسمع «حبيبي يا نور العين»، إحدى أكثر أغاني الفنان عمرو دياب نجاحا، تليها أغنية «عيونها» للفنان حميد الشاعري، وتجد مئات من البريطانيين والعرب يتمايلون على هذه الألحان.

وتابع الموقع في تقريره أن تتصدر الموسيقى العربية هذا النوع من «موسيقى العالم»؛ وفي الوقت الذي قد يعتبر فيه بعض الشباب العرب أن سماع الموسيقى الغربية هو «مؤشر على الثقافة والانفتاح» على العالم، يتباهى شباب أوروبيون بمعرفة أغاني أم كلثوم المدمجة بموسيقى إلكترونية.

ابنة عمرو دياب تعيد ارتداء ملابس والدها

من جانبه، فاجأت جانا عمرو دياب، متابعيها، بارتداء جاكيت والدها سبق له ارتداؤه منذ 17 عاما.

ونشرت فيديو جديدا لها عبر حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تسجيلها أغنية لها في أحد الاستديوهات.

وظهرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب مرتدية جاكيت جلدا لوالدها.

وقد سبق لوالدها ارتداء نفس الجاكيت في إحدي حفلاته الغنائية عام 2005 كما ارتدت أيضاً نظارة شمسية.