"حضور واسع من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية"..أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتوافدون على الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل وطن البرلمانى"صور"

/686142/حضور-واسع-من-ممثلى-الأحزاب-والقوى-السياسيةأعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ-يتوافدون-على-الجلسة-الافتتاحية-لمنتدى-مستقبل-وطن-البرلمانىصور

توافد مساء اليوم الأربعاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للجلسة الافتتاحية للمنتدى الثانى لحزب مستقبل وطن البرلمانى، المنعقد بمدينة الغردقة، حيث حرص جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مجلس النواب والشيوخ على الحضور والمشاركة، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

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ويأتي انعقاد المنتدى الثاني بعد النسخة الأولى التي عقدت في ٢٠١٨،في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة، ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات، والتواصل لرؤى تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث اللقاءات والجلسات تكون سبيل لنقل نبض الشارع ورؤي المواطنين من جامب أعضاء الأحزاب ونوابهم المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

"حضور واسع من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية"..أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتوافدون على الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل وطن البرلمانى

الجلسة الافتتاحية للمنتدى اليوم ستكون بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث سيدور النقاش والحوار حول آليات وصور التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيقوم فؤاد باستعراض كافة الآليات وصور التعاون ونتائجها على أرض الواقع.

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية ستكون محور النقاش الثاني يوم الخميس بمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، ود. السيد القصير، وزير الزراعة، حيث سيتم استعراض مع النقاش حول كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

"حضور واسع من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية"..أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتوافدون على الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل وطن البرلمانى

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بالفصل التشريعى الثانى، ويمثلها بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ويحرص على حالة الحوار الدائم بين الحكومة وممثليه وأعضاءه لوضع مطالب وشكاوى المواطنين أمام ممثلى الحكومة، ومن ثم تكون هناك فرصة لوضع الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وسبق لحزب مستقبل وطن أن نظم المنتدى الأول فى مدينة شرم الشيخ، فى عام 2018، حيث تضمن العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلى الحكومة فيما واصل على مدار الفترة الماضية على عقد اللقاءات المباشرة بمقر الأمانة المركزية، بين الأعضاء من الأمانات من مختلف المحافظات وممثلى الحكومة والوزراء وفتح حالة من النقاش والحوار لكل الموضوعات التى تشغل الرأى العام المصرى والمواطن.