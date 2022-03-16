/686141/اشتباك-وتعدي-بين-حسام-حسن-وباهر-المحمدي-عقب-لقاء-الإسماعيلي-والاتحاد

انتهت مباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد بفوز الأول بنتيجة 2/1، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقب انتهاء اللقاء حدثت مشادة كبيرة وصلت للإشتباك بين حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري وباهر المحمد لاعب الإسماعيلي.

حيث هاجمت جماهير الاتحاد لاعبي الدراويش بعد المباراة، ليذهب لهم باهر المحمدي ويتسائل لماذا يتم الهجوم عليه، ليشتبك معه حسام حسن بالأيدي على ظن أنه تطاول عليه، ليقوم بعض اللاعبين والجهاز الفني من الفريقين بإنهاء تلك الأزمة سريعاً قبل أن تطورها.

الإسماعيلي يحقق أول فوز له بالدوري على حساب الاتحاد السكندري

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، على ملعب "برج العرب"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى الاتحاد في العديد من الكرات، حتى أستطاعوا في تجيل أول الأهداف عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 24، ثم عاد الاتحاد سريعاً وتعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خالد الغندور.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني سيطر الاتحاد على المبارة بشكل أكبر بينما هدد الإسماعيلي مرمى الفريق السكندري بالهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة، ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عادل بالدقيقة 64.

وحاول بعدها الاتحاد السكندري أن يعادل النتجية وأضاعوا أكثر كمن كرة عن طريق مابولولو وفوز الحناوي، في ظل تألق كبير لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي الذي حافظ على تقدم فريقه.

وبتلك النتيجة يحقق الإسماعيلي أول فوز له بالدوري هذا الموسم، ويرفع رصيده للنقطة رقم 8 بالمركز الأخير، بينما ظل الاتحاد عند النقطة رقم 14 في المركز التاسع.

حسني عبد ربه: الإسماعيلي فاز على الاتحاد بروح اللاعبين

وتحدث حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1": "الاصرار وروح اللاعيبة هم سبب فوز الإسماعيلي اليوم على الاتحاد".

واضاف: "محمد الشامي من أسباب فوز الإسماعيلي على الاتحاد، عاد بعد الإصابة بشكل مميز وإضافة كبيرة للفريق، مش عايز اتكلم عن سلبيات رغم أنها كتير".

تصريحات حسني عبد ربه

وزاد: "الإسماعيلي محتاج الفوز مافيش فارق بين اللاعيبة في الدوري المصري، ولكن الـ11 لاعب الموجودين دلوقتي كانو داخلين المباراة عارفين عايزين ايه ودا اللي ميز الدراويش".

وأختتم قائلاً: "الفوز النهاردة مهم عشان نرجع بقى تاني وإدارة الإسماعيلي لازم تبني عليه، لأنه كان في قرارات أتخذت من مجلس الإدارة بشأن تغيير الجهاز الفني في حالة تحقيق نتيجة سلبية اليوم".