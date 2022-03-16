أبرزهم حبر سري.. خريطة برامج شهر رمضان 2022

تصدرت محركات البحث خريطة برامج شهر رمضان 2022 خاصةً بعد اقتراب الشهر الكريم، الذي يرتبط في أذهان المصريين بالمسلسلات والبرامج، كما أنها جزء لا يتجزأ عن أجواء شهر رمضان المميزة.

دوت الخليج يرصد لكم خريطة برامج شهر رمضان 2022 المتنوعة وذلك خلال السطور القادمة.

برنامج حبر سري

اشتهر برنامج حبر سري خلال الفترة السابقة بشكل ملحوظ، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة قناة القاهرة والناس، ويتميز عن غيره من البرامج بتنوع الفقرات، وهو مميز بفقرة العرافة، كما يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة تحبه وتشاهده.

برنامج العرافة 2

وتقدم قناة المحور بشكل حصري عبر شاشتها خلال شهر رمضان الكريم الموسم الثاني من برنامج «العرافة» الذي تقوم بتقديمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد تحقيق الموسم الأول مجاح باهر العام الماضي على شاشة المحور لأنه يتميز بفقرات متنوعة وقد استضافت بسمة من خلاله كبار نجوم الفن والإعلام والرياضة.

برنامج مقالب رامز جلال

ويعتبر برنامج رامز جلال أحد البرامج التي تكون بشكل أساسي في قائمة برامج شهر رمضان 2022، والذي يدور فكرته حول محاولة رامز إستضافة المشاهير بحجة برنامج آخر يتحدثوا من خلاله عن مسيرتهم وأعمالهم الفنية، ولكن يتفاجئون بمقلب من رامز جلال، وظهوره في آخر الحلقة بعد خلع القناع من وجهه، ويعد برنامج رامز جلال العمل الأبرز في برامج شهر رمضان 2022.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي التخمينات عن فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، فبعضهم يخمن بأنه فكرته التي تم طرحها في الموسم الرمضاني السابق وهي عبارة عن إدخال الضيف في مقبرة وظهور ملاكي الموت لمحاسبته، ولكنها لم تكن تلقى استحسان الجمهور العام الماضي فلم ينفذها، وأما التخمينة الثانية بعنوان «رامز لابسة جن».

برنامج قلبي إطمئن ولعلهم يفقهون

ومن المعروف أن البرامج في شهر رمضان كل عام تتميز إلى أنواع، وتستكمل برامج شهر رمضان 2022 ببرنامجي «لعلهم يفقهون» الذي يناقش العديد من القضايا الفقهية ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc، ومنصة Watch it الالكترونية، وبالنسبة لـ برنامج قلبي اطمئن فيظهر في موسمه الجديد، وهو من تقديم الإعلامية مديحة كامل، ويذاع عبر شاشة قناة mbc مصر وعبر منصة Watch it.

بالإضافة للعديد من البرامج الدينية، مثل: برنامج الطيب لفضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الازهر، في أكثر من قناة فضائية متنوعة، ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل اخرى عن برامج شهر رمضان 2022 خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج الداعية مصطفى حسني

وكالعادة يقدم مصطفى حسني برنامج يعرض ضمن برامج شهر رمضان 2022 ويعتبر جزء لا يتجزأ من الموسم الرمضاني وهو بعنوان «السعر»، والذي من المقرر أن يعرض على شاشة قناة OnE، وأن يتم تقديمه بدون فواصل أو إعلانات على منصة Watch it.