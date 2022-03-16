/686139/حفل-مهرجان-الجونة-في-القاهرة-بحضور-نجوم-الفن-انتشال-التميمي-نسعى-للتواصل-مع-أكبر-عدد-ممكن-من-الجماهير

بدأت منذ قليل فعاليات الإعلان عن مهرجان الجونة في القاهرة وذلك بالتعاون مع مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة وذلك من خلال عرض خاص لخمسة أفلام قصيرة من برنامج الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة في القاهرة

تهدف الشراكة بين مهرجان الجونة و o west لتنظيم سلسلة من الأنشطة الفنية بهدف دعم وتوسيع دائرة التواصل مع السينمائيين وصانعي الأفلام الصاعدين وطلاب السينما من خلال منحهم فرصة للتواصل مع الفنانين المفضلين، والتعرف على التقنيات الفنية للسينما عن طريق الندوات الشهرية وورش العمل وعروض الأفلام الخاصة.

واقيم حفل عرض خاص نظمه مهرجان الجونة السينمائي بالشراكة مع مدينة O West بحضور كل من طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، وكوكبة من الفنانين فضلاً عن لفيف من الصحافة والاعلام و طلاب من مدارس السينما المختلفة ومن بينها معهد السينما ومدرسة سينما الجزويت والجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية.

أعرب طارق كامل، الرئيس التنفيذي لـمدينة O West عن سعادته بهذا التعاون المثمر الذي يأتي في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية لدعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال لاكتشاف المواهب وتمكين الشباب قائلًا: "تحرص مدينة O West على استمرار فعاليات مهرجان الجونة السينمائية طوال العام في القاهرة للتواصل مع أكبر عدد من صناع السينما الشباب وخلق منصة تفاعلية نشطة بالمناقشات وورش العمل ومشاركة الخبرات مما يعمل على تطوير المحتوى السينمائي والاستمرار في إضافة أفكار شابة مبتكرة".

كما أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، "أن تعاون O West ومهرجان الجونة السينمائي سوف يساهم في نشر الثقافة السينمائية بين جموع الشباب الموهوب طوال العام، ويخلق منصة تفاعلية تتيح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم حيث يعد مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات الفنية التي يقصدها الشباب المبدعين لتقديم أعمالهم للجماهير وصناع السينما في مصر والوطن العربي".

شهد هذا الإطلاق عرض 5 أفلام قصيرة من 4 بلاد وهى مصر، سويسرا، الأردن، وروسيا في سينما الزمالك. وسيتضمن البرنامج القصير فيلمين من مصر هما فيلم "القاهرة- برلين" للمخرج أحمد عبد السلام وفيلم "خديجة" للمخرج مراد مصطفى واللذين تم عرضهما عالميًا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي وشهدا عرضهما الدولي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير الرابع والأربعين. كما سيشارك من الأردن فيلم "عرنوس" للمخرج سامر البطيخي، والذي تم عرضه عالميًا للمرة الأولى في العالم خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيتم عرض فيلم "غرباء" من سويسرا للمخرجة نورا لونجاتي، و أخيرًا، من روسيا، سيعرض فيلم "كاتيا" وهو الفائز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير للمخرج أندري ناتوتشينسكي.