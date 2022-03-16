قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على قناة النهار

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تتسابق القنوات الفضائية المختلفة على مسلسلات رمضان 2022، وتستعد كل قناة لطرح باقة من الأعمال الدرامية الرمضانية المختلفة التي من المقرر أن تحظى بنجاح باهر منذ بداية العرض.

دوت الخليج يرصد القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2022 على قناة النهار

تدخل قناة النهار في تلك المنافسة، بمجموعة من الأعمال الدرامية الرمضانية التي تناقش عدد من القضايا الاجتماعية المختلفة، لكنها تفتقر للمسلسلات السياسية والأعمال الغامضة والتي تغلب عليها الدراما، ونرصد في ذلك التقرير أبرز الأعمال المعروضة على قناة النهار.

مسلسل شغل عالي

تعرض قناة النهار، في بداية قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022، مسلسل «شغل عالي»، والذي يشارك بطولته كلا من فيفي عبدة، شيرين رضا، كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين فيفي وشيرين وبعض المواقف التي يواجهونها ويتم حلها بطريقة كوميدية، ومن المقرر أن يعرض أيضا بدون فواصل إعلانية عبر منصة شاهد الالكترونية أو منصة watch it.

مسلسل دنيا تانية

ويأتي مسلسل «دنيا تانية»، ضمن الأعمال الرمضانية المعروضة على قناة النهار والتي يشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

مسلسل وجوه «وش تالت»

تستقبل قناة النهار مسلسل «وجوه»، الذي يشارك بطولته نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة المتألقة حنان مطاوع، لتخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2022، ويتكون العمل من حكايتين مختلفتين تماما، كل منهما تدور في 15 حلقة، بقصة مختلفة وأبطال آخرين.

الحكاية الاولى من العمل تحمل اسم «وش تالت»، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية فتحمل اسم «وجوه»، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل إنحراف

يشارك في بطولة مسلسل “انحراف” بجانب الفنانة المتألقة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، وقام بكتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022.