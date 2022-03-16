/686136/إجمالي-مستحقات-حسام-حسن-بعد-إقتراب-الرحيل-من-الاتحاد-السكندري

سقط الاتحاد السكندري في فخ الإسماعيلي، والخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت تقارير سابقة للقاء على نتيجة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في تحدي بين الطرفين، والتي كانت من جانب الدراويش على رحيل المدير الفني حمد إبراهيم، وفي الجانب المقابل رحيل حسام حسن وجهازه الفني بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

فوز الإسماعيلي اليوم على الاتحاد السكندري، عزز موقف حمد إبراهيم بالإستمرار على رأس الجهاز الفني، وخلل موقف حسام حسن مع سيدي البلد.

إجمالي مستحقات حسام حسن بعد إقتراب الرحيل من الاتحاد السكندري

وجاءت العديد من الأخبار المتداولة عبر المواقع الرياضية واصفحات الرسمية لبعض النقاد الرياضين بعد المباارة، اشارت إللى أن الاتحاد السكندري يدرس فسخ التعاقد مع مدربه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، خلال الساعات المقبلة.

يحق لـ التوأم في حال فسخ التعاقد معهم الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي لمدة شهرين، حيث يحصل حسام حسن وجهازه المعاون على مليون و500 الف جنيه شهريًا.

غاب التوفييق مع الاتحاد السكندري في تواجد حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفريق في آخر خمسة مباريات بالدوري والتي حصد 5 نقاط فقط ، في الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري والإسماعيلي

نجح الإسماعيلي من كسر والهروب من سلسلة الخسائر بالدوري، والتي استمرت 12 مباارة على التوالي، لم يحقق غير 5 تعادلات، ليأتي في الـ 13 ويحقق الفوز على زعيم الثغر.

سجل محمد الشامي أول أهداف اللقاء في الدقيقة الـ 24، فيما سجل الاتحاد التعادل في الدقيقة الـ 27 عن طريق خالد الغندور، وأكد محمد عادل على فوز الإسماعيلي بالهدف الثاني والتقدم في الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة الثامنة، في المركز الـ 18 في نهاية ترتيب الجدول العام، في ما يحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.