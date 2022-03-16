/686135/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-ريم-مصطفى-تكشف-عن-شخصيتها-في-Suits-بالعربي

كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى عن الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «Suits بالعربي»، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني القادم 2022.

دوت الخليج يرصد شخصية الفنانة ريم مصطفى بمسلسل «Suits بالعربي».

برومو تشويقي يكشف عن شخصية ريم مصطفي في Suits بالعربي

طرحت ريم مصطفى البرومو التشويقي لمسلسها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي كشف عن الشخصية التي تجسدها وهي المحامية كامليا.

وأوضح البرومو أن كامليا شخصية قوية يحتاجها الجميع ويعتمد عليه بشكل كبير.

شخصية آسر ياسين وأحمد داود في Suits بالعربي

ويلعب آسر ياسين وأحمد داود فى إطار أحداث المسلسل شخصيتى آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفى سبيكتر فى النسخة الأجنبية من المسلسل، ويتعرفان على بعضهما فى وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

قصة مسلسل Suits بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وهم أحمد داود، آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى كانت سشارك في السباق الرمضاني المنصرم «2021» بمسلسل «الملك»، لكن المسلسل تعرض لانتقادات عبر مواقع التواصل بعد الكشف عن بوسترات أبطاله وطرح الإعلان الرسمي للعمل، وخاصة فيما يتعلق بالأزياء المستخدمة والمراجعة التاريخية للعمل، وذلك قبل إعلان وقفه.

الانتقادات استدعت الشركة المتحدة، لإصدار بيان رسمي، كشفت خلاله عن تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع.