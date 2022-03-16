/686149/أحمد-موسى-الدولة-سخرت-كل-جهودها-من-اجل-راحة-المواطن-المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع من معارض أهلا رمضان، مضيفا:” يوجد تخفيضات كبيرة للمواطنين حتى في سلاسل الغذاء وكل شيء متوفر”.

دوت الخليج

أحمد موسى: الدولة سخرت كل جهودها من اجل راحة المواطن المصري

وتابع الدولة تعمل بكافة جهودها لأجل راحة المواطن المصري، في ظل القيادة السياسية الحالية، حيث الانتشار في كافة المحافظات لاتاحة كافة الاسعار بمعارض اهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 60%، وذلك بالتعاون مع كافة وزارات الدولة.

جميع الأسعار التى تعلن عنها وزارة التموين حقيقية

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الأسعار التى تعلن عنها وزارة التموين حقيقية، وليس كذابة، منوها اتاحة اللحوم السوداني بسعر 95 جنيه، ةاللحوم الهندي المجمدة بـ 55 جنيه، واللحوم البرازيلي بسعر 85 جنيه.

أسعار اللحوم أصبحت منخفضة وعلى المواطنين الدراية بذلك

وتابع الإعلامي أحمد موس ان أسعار اللحوم أصبحت منخفضة ،منوها اهمية وضرورة معرفة المواطنين بالاسعار الحالية والحقيقية الموجوده بالمنافذ التابعة للدولة، كماأن الاسعار لن ترتفع مرة أخرى نظرا لجهود الدولة الدؤوب والمستمر .

استعراض جهود الدولة في توفير السلع بالاسعار المخفضة

وعبر تقديمه البرنامج قام موسى باستعراض جهود الدولة في توفير السلع بالاسعار المخفضة ووفرتها بشكل كبير وذلك بفضل جهود وزارات الداخلية والتموين والقوات المسلحة