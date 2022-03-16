/686148/الكاميرا-مبتكدبش--محافظ-بورسعيد--كيلو-الطماطم-بـ-1-جنية-فقط

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن كافة السلع الغذائية متوفرة داخل المحافظة وبجميع الأسواق المحلية والمحال التجارية وتم ضبط عدد قليل جدا من التجار الذين قاموا بتخزين بعض المواد الغذائية لبيعها مسبقا ولكن هذه نسبة قليلة جدا من التجار.

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وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن وزارة التموين الممثلة في مديرية تموين بورسعيد تقوم يوميا بعمل حملات على جميع منافذ البيع وجميع الاسواق وتم ضبط بعض الأشياء القليلة جدا المخالفة ولكن كان هناك تعاون كبير بين التجار والمحال التجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

مديرية التموين بالمحافظة تقوم بحملات دورية لضبط الأسواق

وتابع محافظ بورسعيد أن المحافظة بها منطقة صناعية وتم إنشاء مضرب أرز ومصنعين لصناعة الزيت ومصنع للجبنة حتي يتم توفير هذه المنتجات وبكثرة لتلبية احتياجات المواطنين داخل المحافظة.

تم إنشاء مضرب أرز ومصنعين لصناعة الزيت ومصنع للجبنة

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن سعر زجاجة الزيت يقوم المصنع بيبعها بثمن التكلفة فقط وتكون بأقل من سعر السوق بـ 6 جنيهات وسوف نقوم بعمل المعرض الذي وجه رئيس الجمهورية بالقيام به وإنشاءه بتكلفة 180 مليون جنية وكان ذلك سوق نموذجي يجمع ما بين البيع بالجملة والتجزئة.

وأشار إلى أن سعر الطماطم فى المحافظة بـ جنيه واحد فقط، قائلا "الكاميرا مبتكدبش" بعد إستنكار اللإعلامية عزة مصطفي من هذا السعر الزهيد جدا، متابعة "انا مش مشككة في كلام حضرتك .. بس انا جيباها بـ 6.5 ونص"

موضحا أنه أمس تم افتتاح معرض أهلا رمضان طبقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء والأقبال عليه كان غير طبيعي من قبل السادة المواطنين والجميع أشادوا بخفض الأسعار داخل المعرض.