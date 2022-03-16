/686138/الرئيس-السيسي-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ولي-العهد للإطمئنان-على-صحة-خادم-الحرمين-الشريفين

"أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية".

دوت الخليج الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد للإطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد للإطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود متمنياً له دوام الصحة والعافية. الأمير محمد بن سلمان يعرب عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة من جانبه؛ أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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