/686132/الزراعة-الحكومه-تقرر-صرف-حافز-إضافى-جديد-بقيمه-٦٥جنيه-لسعر-اردب-القمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا نقترب من موسم حصاد القمح فى الدوله المصريه حيث بذلت الحكومه المصريه مجهود كبير فى زرع وحصاد المحصول القمح لصناعه الخبز لسد احتياجات المواطنين مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ من وزير الزراعه لاستخدام خريطه الصنفيه لزراعه القمح فى كل محافظه كل ذلك تزامن مع زيادة المساحه المنزرعه هذا العام حوالى ٢٤٠ الف فدان مقارنه بالعام الماضى.

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وأكد عباس الشناوى عبر مداخله تليفونيه المذاع على قناه صدى البلد، إن المساحه المنزرعة هذا العام من القمح يقرب من ٣ مليون و٦٥٩ الف فدان مقارنه بالعام الماضى مشيرا أن هناك مراقبه ومتابعه من قبل الدوله المصريه للحفاظ على محصول القمح وزيادة الإنتاجية سواء فى التوسع الأفقي التى تم ملاحظته لانسجامه مع الاستراتيجيه من سيادة الدوله المصريه.

الزراعة: الحكومه تقرر صرف حافز إضافى جديد بقيمه ٦٥جنيه لسعر أردب القمح

نوه الشناوى أن نحن سعداء بقرار وزير التموين لإعطاء حافز لتوريد محصول القمح بحدود ٦٥ جنيه لافتا أن هذا التسعير يكون مرضيا من قبل الفلاح، مشيدا أن تم صدور قرار بتصدير ١٢ اردب عن كل فدان منزرع للاقماح حيث يعتبر هذا القرار جيد للحفاظ على رغيف العيش وسد احتياجات المواطن.