النحس يطارد رونالدو مع مان يونايتد.. خروج الدون من دورى الأبطال 4 مرات

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حقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قد تكون هذه النسخة الأخيرة لكريستيانو رونالدو فى دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ صاروخ ماديرا من العمر 37 عاماً، وفريقه، اليونايتد، يحارب بقوة من أجل الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في البطولة بالموسم المقبل.

خروج كريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا

2018/19 خروج من ربع النهائي أمام أياكس

2019/20 - خروج من دور الـ16 أمام ليون

2020/21 - خروج من دور الـ16 أمام بورتو

2021/22 - خروج من دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد .

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بشكل أفضل، وهددوا مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من كرة حتى دخل الفريق الإنجليزي في أجواء اللقاء وبادل ببعض الهجمات ولكن دون خطورة على مرمى أوبلاك.

وسجل رينان لودي هدف المبارة الوحيد لأتليتكو مدريد في الدقيقة 41، ثم حاول ماتنشستر يونايتد عدة محاولات لإحراز التعادل، خاصة في شوط المباراة الثانيـ الذي شهد تألق كبير لأوبلاك وحافظ على نظافة شباكه.

وكانت انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1/1 في إسبانيا على ملعب أتليتكو مدريد.

اتلتيكو مدريد ينتهج خطته أمام مانشستر يونايتد وينجح بها

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز هام لأتليتكو مدريد، ليتأهل للدور القادم، بينما يودع مانشستر يونايتد البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.

وانتهج أتلتيكو الأسلوب الدفاعي وحاول خلق منفذ اللعب على لاعبي يونايتد أغلب الأوقات، وتسبب هدف رينان لودي في إرباك حسابات المدرب رالف رانجنيك ولاعبيه بصورة واضحة.

وربما كانت مشكلة يونايتد اليوم هي غياب الدقة والفاعلية في الثلث الأخير من المباراة رغم الجهد العالي المبذول، بينما احتفظ فريق سيميوني بثباته حتى النهاية واستطاع تحمل هجمات اليونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، ماكتومناي.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، إيلانجا.

تشكيل اتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان