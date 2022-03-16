نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم التطوع في الجيش 2022 إدارة التجنيد والتعبئة tagcand.mod.gov.eg هنا التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم التطوع في الجيش 2022 من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل الراغبين في الالتحاق بالجيش المصري ونيل شرف ارتداء الزي العسكري، فقد أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر، للانضمام إلى قوات حرس الحدود بالإضافة إلى قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2021، وذلك للانضمام لصفوف الجيش المصري.

فقد صدف الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر للانضمام إلى قوات حرس الحدود بالجيش المصري، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 02\04\2022، لذلك يجب على من يرغب في التطوع في الجيش المصري قراءة الشروط المطلوبة جيداً قبل الشروع في التسجيل، مع ضرورة تحضير وتجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة، والتسجيل إلكترونياً عبر رابط https://tagcand.mod.gov.eg.

رابط تقديم التطوع في الجيش 2022

يتم التقديم إلكترونياً من خلال الدخول على رابط إدارة التجنيد والتعبئة tagcand.mod.gov.eg، وذلك اعتباراً من غد السبت الموافق 26\03\2022 وحتى 08\05\2022، وذلك عن طريق تعبئة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكترونية أو طلب التقديم، وطباعة طلب الالتحاق من الموقع المذكور أعلاه، حيث يتم تحديد موعد الحضور لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها المتقدم لسحب الملف الخاص بالتطوع ومعرفة موعد الاختبار.

المستندات المطلوبة

صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الدولة. أصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم. أصل المؤهل عند الالتحاق والقبول. شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم حديثة ومميكنة موضح بها الرقم الثلاثي لمن أتم عمر 16 عام. صحيفة الحالة الجنائية بشرط أن تكون سارية ولم يمضي على استخراجها أكثر من ثلاث شهور مع صورة منها. صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولي الأمر ولم يمضي عليها أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منها. بيان بالقيد العائلي للوالد لم يمضي على استخراجه أكثر من ثلاث شهور وصورة منه. عند بلوغ الطالب 16 سنة يجب إحضار عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي. عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة سارية المفعول. عدد 8 صور ملونة حديثة مقاس 4*6 بالإضافة إلى عدد 2 كارت للعائلة مقاس 15*10 ويجب أن تكون الخلفية بيضاء. صورة من الموقف التجنيدي لمن جاء دوره في التجنيد. أصل إثبات قيد للطلبة المقيدين بالمدارس والمعاهد والكليات ويجب أن يكون معتمد. في حال حصول المتقدم على شهادة أعلى من الإعدادية يجب عليه إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الأعلى معتمد ومختوم.

إدارة التجنيد والتعبئة وموعد التسجيل الإلكتروني

كما ذكرنا في بداية المقال أن التسجيل سوف يكون إلكترونياً عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة tagcand.mod.gov.eg، وذلك بدايةً من يوم السبت الموافق 26\03\2022.

موعد سحب كراسات التطوع 2022

أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر للانضمام إلى قوات حرس الحدود، ومن المقرر أن يتم سحب كراسات التطوع اعتباراً من السبت الموافق 02\04\2022 وحتى08\05\2022.