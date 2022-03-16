التشكيل الرسمى لقمة آرسنال ضد ليفربول.. محمد صلاح والنني على الدكة

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على مقاعد بدلاء فريقه فى مواجهة أرسنال المقرر إقامتها في تمام العاشرة والربع من مساء الأربعاء، على ستاد "الإمارات"، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل تواجد لاعب الوسط المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال خلال المباراة.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة في المواجهة الأخيرة التي شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون، حيث لم يستطع استكمال اللقاء الذي شهد تسجيله هدفا عن طريق ركلة جزاء.وجاء تشكيل ليفربول كالتالي ..



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: جوتا، ساديو مانى، لويس دياز

تشكيل ليفربول

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي ..



حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بن وايت، ماجاليس، سيدريك سواريس، تيرني

خط الوسط: تشاكا، بارتي ، أوديجارد، ساكا

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، جابريل مارتينيلي

ارسنال

ويدخل ليفربول مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، حيث جمع الريدز 66 نقطة من 28 مباراة بالمسابقة.

بينما يحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة من 26 مباراة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث مع مباراتين أقل للجانرز.