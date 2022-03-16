الرئيس السيسى يجرى اتصالا بولى العهد السعودى للاطمئنان على صحة الملك سلمان

"أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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