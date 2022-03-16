رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الثانى لضمان الجودة بالجامعة

جدة - نرمين السيد - افتتح رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر الثانى لضمان الجودة والذى يعقد بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد تحت عنوان "ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة فى إطار معايير ضمان الجودة".





وأكد رئيس جامعة سوهاج - فى كلمته - أهمية المؤتمر نظرا لما يناقشه من موضوعات وقضايا وورش عمل لبحث إجراءات تعزيز منظومة إدارة الجودة الشاملة وحوكمة مؤسسات التعليم العالى فى ظل انعاكسات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الرقمية على أداء تلك المؤسسات من أجل الانتقال الأوسع لجامعات الجيل الرابع.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تسعى باستمرار لتقديم برامج تعليمية متكاملة ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة من أجل إتاحة بيئية تنافسية تساهم فى بناء جيل واعى قادر على قيادة عجلة التنمية والتطور فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وذلك تماشيا مع ما تنادى به القيادة السياسية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى إعداد صياغة مبتكرة للنظام الجامعى لتبنى برامج وخطط أكاديمية تكرس لدعم مفاهيم ريادة الأعمال فى التعليم والبحث العلمى من أجل الانتقال لجامعات الجيل الرابع والاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية، كما يناقش أحد القضايا الملحة خلال الفترة الحالية والمستقبلية وهى التنمية المهنية، واهتمام المؤسسات التعليمية ليكون لها دور هام وحيوى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تنفذ عددا من البرامج التعليمية والدورات المتخصصة فى مجال ريادة الأعمال لبناء خريج قادر على حمل راية التطوير والمساهمة فى دفع عجلة التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الخطيب مقرر المؤتمر أن المؤتمر يناقش 4 أطروحات علمية لاستيفاء متطلبات رؤية مصر 2030، وهى الهوية والقيم والسلوك فى التعليم الجامعى من أجل المواطنة وحماية الأمن القومى وبناء المجتمعات، والقيمة المضافة لريادة الأعمال فى التعليم الجامعى، وجودة الأمن السيبرانى فى مؤسسات التعليم الجامعى لاستيفاء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة بالإضافة إلى القيادة الرشيدة والتخطيط المبنى على المعايير والمؤشرات.. حجر أساس لتطوير مؤسسات التعليم العالى فضلا عن تنفيذ 3 ورش عمل لمناقشة 29 ورقة بحثية فى عدد من الموضوعات وهى "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من أجل بناء اقتصاد وطنى قوى، ومؤسسات التعليم العالى فى ظل التحول الرقمى ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، والقيمة المضافة للتعليم الجامعى ودورة فى بناء الإنسان المصرى، وكذلك معايير ضمان الجودة وتطوير البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم".

جرت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ونخبة من رؤساء ونواب ووكلاء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات بالجامعة، وأعضاء مجلس النواب،وممثلى وكلاء الوزرات بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى.