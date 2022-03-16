محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان نائبا عن الرئيس

جدة - نرمين السيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الرسمى الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء الموافق 13 شعبان 1443 هجريا بمسجد السيدة زينب.





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