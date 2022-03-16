رئيس مدينة القصير يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان"، والذى يهدف فى المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمدينة القصير، بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها فى الأسواق، حيث يأتى المعرض لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدى لغلاء الأسعار.





وذكر رئيس مجلس مدينة القصير، فى بيان اليوم الأربعاء، أن هذا المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالعمل على توفير كافة السلع أمام المواطنين طوال أيام الشهر الكريم، مع مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المعرض يوفر جميع الأصناف المتنوعة بأسعار مخفضة، تحت إشراف إدارة التموين والغرفة التجارية. وأوضح "البيه" أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية وإدارة التموين لإقامة المعرض الذى يضم 30 محلا لعرض منتجاتهم وأنشطتهم التى تتمثل فى اللحوم والأسماك والدواجن والسلع الرمضانية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية والعديد من الأصناف. وفى سياق متصل، قاد رئيس المدينة حملة مكبرة على الأسواق خلال الفترة الماضية للتأكيد على ضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار، حيث شدد على تكثيف دوريات المتابعة للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع المناسب.

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