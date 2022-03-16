فيديوجراف- تخفيضات هائلة وسلع متوفرة.. دليلك لـ«أهلًا رمضان»

جدة - نرمين السيد - انطلقت معارض أهلا رمضان بعدد من المحافظات، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث بدأت فى طرح مختلف المنتجات والسلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية و«الياميش»، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.





وتسعى معارض «أهلا رمضان» إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتى». وشهدت المعارض فى يومها الأول إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، فى ظل التوسع فى افتتاح العديد من الفروع للمعرض فى جميع المحافظات.

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