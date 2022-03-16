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محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بقطور

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أ ش أ 2022-03-16 20:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بمدينة قطور وذلك بحضور النائب عبد الله الشيخ والأستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

وأكد المحافظ أن المعرض يبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق لمواجهة غلاء الأسعار، مشيدا بتنوع المعروضات بين لحوم طازجة ومجمدة، خضراوات، فواكه، حبوب، دقيق، بلح وياميش.

وأضاف أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.

يذكر أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض الجارى فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ومقام أمام مجلس مدينة قطور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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