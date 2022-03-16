محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بقطور

وأكد المحافظ أن المعرض يبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق لمواجهة غلاء الأسعار، مشيدا بتنوع المعروضات بين لحوم طازجة ومجمدة، خضراوات، فواكه، حبوب، دقيق، بلح وياميش.
وأضاف أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.
يذكر أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض الجارى فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ومقام أمام مجلس مدينة قطور.
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