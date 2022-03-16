/686129/هكذا-رد-محمد-رمضان-على-تأييد-إلزامه-دفع-6-ملايين-جنيه-للطيار-أشرف-أبو-اليسر

أصدرت محكمة النقض قرار رفض طعن محمد رمضان، وتأييد إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا لما تسبب به للطيار أشرف أبو اليسر من خسائر مادية ومعنوية، وانتظر الجمهور الرد من الفنان على هذا الحكم، ولكن فاجئهم رمضان بالتجاهل.

دوت الخليج يرصد تجاهل محمد رمضان لقرار المحكمة برفض طعنه في حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر

نشر محمد رمضان بوستر حفله الجديد المقرر إحيائه في يوم السبت المقبل الموافق 26 من شهر مارس الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «السبت المقبل الموافق يوم 26 مارس أقوى حفل في جدة وافتتاح الحدث العالمي في فورملا».

أزمة محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

الجدير بالذكر أنه تعود أزمة محمد رمضان مع أشرف أبو اليسر لعام 2019، بعد أن قام رمضان بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في كابينة الطائرة التي يقودها أشرف أبو اليسر، مما أدى إلى فصل الاخير عن العمل، فقام أبو اليسر بمقاضاة رمضان، وبعد قرار تغريم رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار، نشر رمضان فيديو وهو يرمي الدولارات في حمام السباحة، ردا منه على قرار المحكمة بتغريمه.

محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد رمضا في السباق الرمضاني بمسلسل «المشوار» بجانب الفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم، ويذاع على قناة dmc.

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويعرض مسلسل «المشوار» على قناة dmc، كما يمكنك مشاهدته أيضا على قناة mbc 1، واستقبله عدد من المنصات الإلكترونية التي من المقرر أن تعرضه دون فواصل إعلانية مثل منصة Watch it ومنصة شاهد الالكترونية.