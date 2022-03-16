هاني شاكر عن انتقاده لإطلالة ويجز: «رأيي الشخصي بعيدًا عن النقابة»

/686128/هاني-شاكر-عن-انتقاده-لإطلالة-ويجز-رأيي-الشخصي-بعيدا-عن-النقابة

أوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقة أن انتقاده لإطلالة مطرب الراب ويحز في حفله الأخير بالرياض، نابع من رأيه الشخصي ولا علاقة له بالنقابة.

دوت الخليج يرصد التعليق الكامل للفنان هاني شاكر على إطلالته لمطرب الراب ويجز.

هاني شاكر يوضح تفاصيل عن رأيه في إطلالة ويجز

غرد هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا:‏ "تعليقاً علي الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأكد أن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة.. وهذا لمن اختلط عليه الأمر".

هاني شاكر ينتقد إطلالة ويجز

وكان هاني شاكر قد انتقد إطلالة ويجز قائلًا: "بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

ويجز يثير الجدل بإطلالته في حفل الرياض

أثار مطرب الراب ويجز الجدل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض، وارتدى ويجز "شورت موف" وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "ذهبي".

جاء هذا الجدل بعد أن حقق ويجز نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة «البخت»، والتي تقول كلماتها:

عيني منها بشكل جدي وتقيله مش تقللانه اتبخر سحري ومش باجي علي بالها ومفكرتـشي انا بالي فيها بابا بالي مش ملكي بلعب البخت سالتها ورفضتني استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك علي خيبتي

يا اخي كنت ع الثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي علي بالها ان جت سيرتي انا بالي معاها مش ملكي

قالت كلام قبل اما تشوفني انا عارفني صعب ومش مفهوم كلامي دبش او مش موزون

او بـ تحب حد والبال مشغول ما شوفت هاش ولا حد يلومني ملاك برئ ولا انا مخدوع هي توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض ولا ايه القصة حبيبي فيدني واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلي الجاي ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصة حبيبي فيدني واللي اذوك ياما حبيبي سيبني انسيك ماضي كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلي عيون مش محتاجة تسحرلي ومش عايزة تجيبني بس جابتني ونسيتني وف قصتي حبستني

والله ووقعت بفكر فيك .. كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالي … وانا بكتبك كلام معسول بعيد عن عيني و يا عيني …. مع غيري ومش مبسوط دنا اضيع عمري يا عمري … واحبك حب مش مشروط لا تلاقي عندي وعود كدابة

وكبرت علي ولا شيء مضمون كلامي علي قد اللي معايا وفي الحب مستناش مردود براحة علي قلبي المكسور اللي مشكلته انه فيك مسحول مين اختار اللي عينيك عملوه وده مش ذنبي انا صحيت محطوط