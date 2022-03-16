/686121/محافظ-الدقهلية-يتابع-تسليم-أراضى-مشروعات-حياة-كريمة

‎‎ قام اليوم المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز و مدينة المنزلة و لجنة الشعبة الهندسية “الجيش الثانى الميدانى” من القوات المسلحة عقيد أ.ح مهندس ربيع عبد المنعم الطنملى ، ملازم أول مهندس محمد ناصر البطل ، مهندس محمود محمد الروبيجى ، مهندس محمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ، مهندس عادل رأفت عمران . ‎

باستكمال معاينة مقترحات مبادرة حياة كريمة حيث توجهت اللجنة الى الوحدة المحلية بالعمارنة و الوحدة المحلية بالبصراط وميت شريف والطوابرة والعامرة والبلاسى واولاد حانا والمواجد وميت خضير ذلك لعمل المعاينات اللازمة لرفع المساحات و الاحداثيات و المواقع للمشروعات المقترحة بالبرنامج الرئاسى “وحدة مبادرة حياة كريمة لمركز المنزلة” . ‎

على ان يتم استكمال بقية المعاينات بالوحدات المحلية التابعة خلال هذا الاسبوع ، بحضور جيهان النادى و جمال الصنعى منسق عام وحدة مبادرة حياة كريمة بمركز المنزلة و محمد ابو الوفا مسئول المتغيرات المكانية برئاسة المركز و احمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالعمارنة و على مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالبصراط و الدكتورة زوزو رشاد منسق الادارة الصحية بالمنزلة و عبد الله احمد فؤاد مدير ادارة الشباب و الرياضة بالمنزلة و المهندس ياسر السيد حسن مدير الادارةالزراعية بالمنزلة.

ضبط 11 طن أعلاف قبل بيعه بالسوق السوداء فى الدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. وتبين ضبط 11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

افتتاح معرض أهلا رمضان

يفتتح اليوم، أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، معرض "أهلا رمضان "وبحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية فى المحافظة. وقال رعب إن المعارض التى ستتولى الغرفة التجهيزات الداخلية لها واختيار نوعية المعروضات والتجار والوكلاء والمنتجين لاقامتها في مراكز ومدن الدقهلية، ولمدة شهر تم الاتفاق مع المحافظ على تقديم تخفيضات بنسبة 25٪ في السعر عن متوسط الأسعار السائدة لنظيرتها بالأسواق، كمشاركة من جموع تجار الدقهلية نحو أهالي المحافظة في ظل موجة من الغلاء عالمية علما بأن هناك احتياطات كافية على الأراضي المصرية من كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.