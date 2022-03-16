/686133/وزيرة-التضامن-الانتهاء-من-حوالي-67-ألف-وحدة-سكنية-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمحافظات مصر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 67 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم" تقديم الإعلاميي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المرحلة الولى من سكن كريم ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة وتشمل 123 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمحافظات مصر

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تواصل العمل في تأهيل وبناء وحدات سكن كريم وغيرها من الأعمال في مبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن تم حصر عدد الوحدات السكنية المتهالكة من أجل العمل على رفع كفاءتها، متابعة أن سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقاً، وهناك 123 ألف منزل محددين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير.

تواصل العمل في تأهيل وبناء وحدات سكن كريم وغيرها من الأعمال في مبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان المبارك

وأشارت إلى أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت بناءً على معايير محددة، فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر.