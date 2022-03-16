/686127/محمد-القرش-الدولة-تمتلك-وفرة-من-المنتجات-الزراعية-والتصدير-سيكون-بعد تحقيق-الاكتفاء-الذاتي

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن دور وزارة الزراعة في مواجهة ارتفاع الاسعار، منوها أنه يتم الحديث منذ 2014 على إقامة المشروعات التنموية، مما أدى الى زيادة كبيرة في معدلات الانتاج ونتيجة هذا الامر اصبح لدينا كميات كبيرة من الانتاج والسلع.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج نبض وطن المذاع على قناة الحدث اليوم، لافتا النظر إلى اهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية حيث نتج عنها طفرة كبيرة في الانتاج، ولك يتم الاكتفاء بذلك بل أيضا تم العمل على تصدير السلع للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء من بعض السلع.

محمد القرش: الدولة تمتلك وفرة من المنتجات الزراعية والتصدير سيكون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

ولفت الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك وفرة كبيرة بالمنتجات التى يحتاجها المواطن، منوها الى ان وزارة الزراعة وفرت 171 منفذ، بالاضافة إلى المنافذ المتنقلة بالمحافظات.

الدولة تتبنى فكرة التوسع فى الزراعه والمحاصيل الزراعيه بشكل عام

هذا وقال دكتور محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعه ان الدوله المصريه منذ فترة كبيرة تتبنى فكرة التوسع فى الزراعه والمحاصيل الزراعيه بشكل عام، مؤكدا على أهمية المحاصيل الاستراتيجيه ومنها القمح.

واكد القرش أن محصول القمح يطبق عليه فكرة الزراعه التعاقديه وبالتالى هناك تشاور مع وزارة التموين لتحديد سعر القمح ليكون سعره مُرضى من قبل الفلاح المصرى.