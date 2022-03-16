الصحة توافق على ضم أعضاء جمعية المؤلفين تحت مظلة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير سبل الحياة الكريمة، لكافة المواطنين، وبناء على البروتوكول الموقع بين الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ممثلا عن وزير الصحة والسكان، والدكتور مدحت العدل رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو».

يستفيد من البروتوكول أعضاء الجمعية من غير المؤمن عليهم اجتماعيا لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير خدماتها شاملة الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ والإحالة إلى المستويات الأعلى، عدا الجراحات التجميلية، وزراعة الأعضاء، بذات المعايير التى تقدم لأعضاء النقابات الفنية الأخرى.

وبناء على البروتوكول الموقع، ستصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى باستخراج كارنيهات التأمين الصحى للمؤلفين والملحنين والموزعين الموسيقيين، والناشرين، طبقا للقواعد المعمول بها.على أن يقوم أعضاء الجمعية بتسديد مقابل الانتفاع الشهرى بخدمات تأمين المرض، إلى جانب المساهمات المنصوص عليها فى البروتوكول، من قيمة الخدمات المقدمة لهم.