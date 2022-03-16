صحة الأقصر: الدولة تتحمل تكاليف علاج واشتراكات تأمين غير القادرين

جدة - نرمين السيد - قال وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر الدكتور محمود متولى، إن الدولة تتحمل تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين وإعفائهم، وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية بالجمعية الزراعية بأرمنت الحيط والتابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حول التعريف بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وكيفية التسجيل والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية، وذلك فى ضوء توجيهات المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حسام صادق، وتحت إشراف مدير فرع الأقصر الدكتور محمود عبد الوهاب.

وأشار متولى إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات فى العلاج، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لتقديم مستوى جيد من الخدمات.

وأوضح متولى، أن نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى لجميع المواطنين ويتم التسجيل به من خلال وحدة الرعاية الأولية والعرض على طبيب الأسرة عن طريق الحجز والاتصال بالخط الساخن 15344، مؤكدا تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين داخل محافظة الأقصر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشدد على أن إدارة المستفيدين تولى اهتماما بالغا بالمستفيدين وذلك للوصول إلى مستوى جيد من الخدمة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، والتى شملت محافظات بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء.