خطة السكك الحديدية فى رمضان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى إجراءات هيئة السكة الحديد خلال رمضان لمنع زحام الركاب. وأجرت الهيئة تعديلات على مواعيد بعض القطارات لتناسب الإفطار خلال شهر رمضان، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

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