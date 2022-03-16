/686126/بعد-شائعة-وفاته-أحمد-حلاوة-يطمئن-الجمهور-ربنا-نجاني-من-مرض-مخيف

خرج الفنان القدير أحمد حلاوة، ليطمأن الجمهور بنفسه على حالته الصحية، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاته في فجر اليوم الأربعاء محتضنا القرآن، الأمر الذي جعل أسرة الفنان تشتعل غضبا.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان أحمد حلاوة بعد شائعة وفاته

وقال أحمد حلاوة في فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

أحمد حلاوة: هخرج من المستشفى قريبا للنقاهة

وفي منشور آخر، نشر حلاوة الأنباء المتداولة عن وفاته، وعلق عليها: «الى كل الاحبه والصدقاء وكل من سأل عنى ..الحمد الله انا بخير وسوف اخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. اشكركم جميعا على اهتمامكم .. واطمئنكم اني بخير والحمد الله».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

الجدير بالذكر أنه أصيب الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا منذ أيام ليست بالقليلة، وجاء هذا النبأ على الصفحة الرسمية لحساب نجله عبر موقع فيسبوك، اذ قال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حساب والدها أحمد حلاوة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على تدهور حالته ونقله للمستشفى، قالت فيه: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي جاءت ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشاركه البطولة عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وآخرين وكان الإخراج لـ أحمد صالح.