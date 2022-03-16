مستشار وزير الزراعة: بلغت المساحة المنزرعة للقمح هذا العام لـ 3.6 مليون فدان

/686125/مستشار-وزير-الزراعة-بلغت-المساحة-المنزرعة-للقمح-هذا-العام-لـ-36-مليون-فدان

وجه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بعض الرسائل طمأنينة للشعب المصري العظيم الخاص بعملية القمح، والرسالة الأولي هي أن مخزون القمح الحالي يكفي من 4 أشهر لـ 6 أشهر كما أننا على أعتاب موسم جديد من حصاد القمح في الشهر القادم حيث بلغت المساحة المنزرعة لـ 3.6 مليون فدان من القمح.

دوت الخليج

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم" تقديم الإعلاميي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أننا نتوقع ان تصل الانتاجية للقمح هذا العام لـ 10 مليون طن، وهنا علينا أن نشيد بحزمة الضوابط التي أقرتها الدولة لتشجيع المواطنين والمزارعين على توريد القمح وبالتالي سوف يكون لدينا احتياجتنا من القمح لهذا العام.

نتوقع ان تصل الانتاجية للقمح هذا العام لـ 10 مليون طن من القمح

وتابع مستشار وزير الزراعة للمتابعة أنه يرجوا من جميع مزارعي القمح بالحرص الشديد على توريد المحصول للدولة لاسيما وأن الحكومة قامت بأتخاذ كافة ما يلزم وكافة إجراءات تسهيل توريد القمح.

تم زيادة سعر القمح في شهر نوفمبر الماضي من 720 جنية للأردب لـ 820 جنية

وأوضح سعيد صالح أن سعر أردب القمح تم زيادته في شهر نوفمبر الماضي من 720 جنية للأردب لـ 820 جنية، مضيفا ان اليوم مجلس الوزراء أقر بزيادة أخرى قدرها 65 جنية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن في هذا العام قد تم زيادة سعر القمر بقيمة 165 جنية للأردب الواحد وهذه زيادة غير مسبوقة من قبل، وهذه الزيادة جاءت كحافز إضافي لتحفيز المزارعين لتوريد القمح للدولة.