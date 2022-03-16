/686124/الإسماعيلي-يحقق أول-فوز-له-بالدوري-على-حساب-الاتحاد-السكندري

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، على ملعب "برج العرب"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى الاتحاد في العديد من الكرات، حتى أستطاعوا في تجيل أول الأهداف عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 24، ثم عاد الاتحاد سريعاً وتعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خالد الغندور.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني سيطر الاتحاد على المبارة بشكل أكبر بينما هدد الإسماعيلي مرمى الفريق السكندري بالهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة، ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عادل بالدقيقة 64.

وحاول بعدها الاتحاد السكندري أن يعادل النتجية وأضاعوا أكثر كمن كرة عن طريق مابولولو وفوز الحناوي، في ظل تألق كبير لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي الذي حافظ على تقدم فريقه.

وبتلك النتيجة يحقق الإسماعيلي أول فوز له بالدوري هذا الموسم، ويرفع رصيده للنقطة رقم 8 بالمركز الأخير، بينما ظل الاتحاد عند النقطة رقم 14 في المركز التاسع.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

فى حراسة المرمي: محمد فوزي

في خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني

فى خط الوسط:ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع

فى خط الهجوم: ومحمد الشامي في خط الهجوم.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

فى حراسة المرمي: أحمد يحيي

في خط الدفاع: صبري رحيل – عبد السلام- عبدالله نصيب – هشام صلاح

في خط الوسط: مانجا – خالد الغندور – مروان عطية – ميسي

في خط الهجوم: بنجامين – مابولولو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وضمن القائمة 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم.