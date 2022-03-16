آرسنال يمهد الطريق أمام محمد صلاح من ليفربول إلى ريال مدريد

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أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، على تواصل إدارة آرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، حول ضم البلجيكي إيدن هازارد مهاجم الفريق الملكي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انضم هازارد إلى ريال مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، ولكن مواسم هازارد الماضية لم تكن جيدة، حيث غاب بسبب الإصابة في أكثر من مناسبة، إذ تعرض لأكثر من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب.

إيدن هازارد يفتح باب محمد صلاح لريال مدريد

ويتجاهل المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الجناح البلجيكي، داخل ريال مدريد، وأصبح لا يحصل على أي فرص، رغم تعافيه من الإصابة.

وحسب "فوت ميركاتو" الفرنسية، آرسنال تواصل مع ريال مدريد من أجل معرفة موقف النادي من بيع هازارد.

تقارير فرنسية تشير إلى ضم ريال مدريد لمحمد صلاح

وقالت الشبكة إن ريال مدريد أخبر آرسنال أنه لا يمانع بيع هازارد، ولكن النادي يريد الحصول على عرض مادي مناسب للموافقة على رحيله.

وأشارت إلى أن هازارد من جانبه لا يفكر في الرحيل، حيث يريد أن يقاتل ويحجز مكانًا أساسيًا مع ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن على الرغم من أن إيرلينج هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح يرتبطون بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، ألا أن هازارد لا يفكر إلا في النجاح مع النادي الملكي.

هازارد هذا الموسم مع ريال مدريد لم يشارك إلا في 17 مباراة بالدوري الإسباني، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

محمد صلاح مع ليفربول

يقدم محمد صلاح موسم ولا أروع مع ليفربول في الوقت الحالي، من خلال تصدرة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدف، و8 أهداف في مختلف البطولات الأخرى مع الريدز.

ينتهي عقد محمد صلاح في نهاية الموسم الجاري مع ليفربول، ولم يستقر الطرفين بعد على قيمة العقد للتجديد للفرعون المصري، والتي تترقبها العديد من الأندية أبرزها برشلونة الإسباني، والذي يدخل في الصراع بدون الظهور في الإعلام غريمة المحلي ريال مدريد.