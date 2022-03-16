/686119/مشرف-لمصر-وللسينما-المصرية-هكذا-علقت-إلهام-شاهين-على-تولي-حسين-فهمي-رئاسة-مهرجان-القاهرة

دوت الخليج يرصد تهنئة النجمة إلهام شاهين للفنان حسين فهمي بتولي رئاسة مهرجان القاهرة.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي بتولي رئاسة مهرجان القاهرة

وحرصت النجمة القديرة إلهام شاهين على تهنئنه حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نشرت صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "مبروك للنجم الكبير والفنان المثقف والصديق الرائع توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فنان مشرف لاسم مصر واسم السينما المصرية".

إلهام شاهين تعلق على أزمة «بطلوع الروح»

على الصعيد الآخر، علقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب دورها في مسلسل «بطلوع الروح» المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد فيه دور سيدة داعشية.

وأوضحت أن قصة المسلسل بشكل عام وشخصيتها بشكل خاص تأتي من الواقع: «المسلسل احنا جبناه من الواقع، هو احنا اللي اخترعنا داعش؟، المفروض اللي مع داعش واللي ضد داعش مينفعش يهاجموني عشان العمل».

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن من يرفضون تنظيم داعش الإرهابي من المفترض أن يشعروا بالسعادة كون المسلسل سيكشف آراء التنظيم المغلوطة وأفكارهم والعنف الذي لا يمت للدين بصلة، «كمان لو انتو مع داعش، ما أنا بعمل شخصية واحدة منكم، زعلانين ليه؟، يعني أنا معاكم وبقول أفكاركم، ودوري بعمله باقتناع».

كتائب نسائية داخل تنظيم داعش وأشارت الفنانة، إلى أنها تتقمص الشخصية بشكل جيد في المسلسل، «الناس كلها عارفة إن فيه داعش سواء سيدات أو رجال، وداخل التنظيم فيه كتائب رجالية ونسائية وشبابية أيضًا، وعارفين العنف اللي بيمارس، النساء بيتدربوا ويحاربوا زيهم زي الرجالة، لسه مخلصناش تصوير المسلسل، قدامنا كتير»، موضحة أنها لن تستطيع ذكر أي من كواليس المسلسل حتى لا يُحرق، وستنتظر رأي الجمهور بعد مشاهدة المسلسل.

إلهام شاهين في رمضان 2022

مسلسل «بطلوع الروح» 15 حلقة فقط وأوضحت أن المسلسل من إخراج المخرجة القديرة والعبقرية كاملة أبو ذكري، «هتقدم شيء لم يقدم على الشاشة من قبل، الصورة رائعة في المسلسل بقيادة نانسي عبدالفتاح، عاملة صورة مبهرة، نص مكتوب بشكل رائع، كل الفنانين مش إلهام شاهين بس، في العمل أدوا على أعلى مستوى ويقدموا أحلى ما عندهم، كان المفروض يبقى 30 حلقة، بس بسبب تكاليف الإنتاج والوقت هيبقى 15 حلقة فقط».