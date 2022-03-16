/686117/آيات-الحداد-حياة-كريمة-جعلت-الشباب-يراجع-نفسه- كثيرا-قبل-الهجرة-للخارج

أكدت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة فى ملف الهجرة غير الشرعية احتلفت بشكل كبير وثبت من خلال أرض الواقع بأنه لم يخرج مركب واحد بشأن الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية ، مشيرة إلى أن تداعيات هذا الملف السلبية مؤثرة للغاية خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للشباب لاستقطابهم من جانب العناصر الإرهابية والتنظيمات التى تهاجم الدولة والأنظمة بمختلف دول العالم.

دوت الخليج

وأكدت الحداد بأن وقوع الشباب فى شباك العناصر الإرهابية يمثل خطوة كبيرة ويؤكد تداعيات الهجرة غير الشرعية السلبية، كما أن "منعدمى الضمير"، الذين يروجون لأحلام الثراء، ويستهدفون الشباب أيضا تكون النتيجة النصب وتركهم بعرض البحر، مشيرة إلى أن جهود الدولة المصرية قائمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية مثل ما يتم فى مبادرة حياة كريمة، والتى من خلالها يتم يتم توفير الفرص العمل، قائلة:" الحياة الكريمة والتنمية فى مصر جعلت الشباب يرفض فرص العمل والسفر للخارج والدولة تعمل على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والشباب من الممكن أن يتحول لصاحب رأس مال بدل من الهجرة للخارج ويحقق حلمه بالداخل بدلا من الخارج أيضا".

آيات الحداد: «حياة كريمة» جعلت الشباب يراجع نفسه كثيرا قبل الهجرة للخارج

وكانت قد حلت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الشع الجمهورى، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.