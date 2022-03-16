/686115/جامعة-المنصورة-تعلن-برنامج-جديد-لطلاب-الهندسة-بأمريكا

وعلي هامش اللقاء نظمت كلية الهندسة بقاعة أ.د مجدي أبو ريان ندوة تعريفية للطلاب الدارسين بها والراغبين فى الحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية المعتمدة من ABET بالإضافة الى الدرجة التى تمنح من جامعة المنصورة . وأكد أ.د أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على أهمية الانضمام لهذا البرنامج الدراسي المتميز لأنه يعد فرصة للطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل لأن هذه البرامج تعتبر من الفرص التي يجب أن يستثمرها الطلاب.

وتعد هذه الندوة فرصة للتعرف على البرنامج حيث يمكن للطالب إكمال أول عامين في جامعة المنصورة ، ثم السفر إلى الولايات المتحدة لإكمال باقى المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة، أو يمكن للطالب إكمال باقى المقررات الدراسية المطلوبة بجامعة العلمين الدولية والحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية طبقا للاتفاقية الموقعة.

ندوة لطلاب الهندسة بالدقهلية

حاضر فى الندوة من جامعة لويفيل كلا من د. إيمانويل كولينز (عميد كلية الهندسة) والأستاذة الدكتورة هولي وي مساعد عميد كلية التمريض ومدير برنامج الدكتوراه والأستاذ الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية، أ.د حسام الدين مصطفى مدير برنامج الأجهزة الطبية وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة بين الطلاب الحاضرين وفريق عمل البرنامج والذي قام بدوره بالرد على استفساراتهم.

صرف الدفعة 160 من قروض الشباب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 160 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير 2022 وذلك بإجمالى 750 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة . وقال" مختار "إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 32 شاب وفتاه “15 من الذكور - 17من الإناث” وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 102.737 مليون جنيه استفاد منها 12509 شاب وفتاة “5984 ذكور - 6525 إناث”