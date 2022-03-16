/686116/مروان-بابلو-وعفرتو-يؤديان-مناسك-العمرة-صور

شارك مطرب الراب الشهير ب «عفرتو»، مجموعة صور جمعته بصديقه الرابر مروان بابلو، التقطها الثنائي من أمام الكعبة وهما يؤديان مناسك العمرة، وظهرا بها بملابس الاحرام.

دوت الخليج يرصد صور لمروان بابلو وعفرتو من أمام الكعبة

كتب عفرتو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة جمعته ببابلو وعدد من الأشخاص الآخرين: «ربنا يتقبل إن شاءالله».

مروان بابلو مع ويجز وعفرتو في موسم الرياض

من ناحية اخرى، كان مروان بابلو ومطرب الراب ويجز، أثارا الجدل في اليومين الماضيين، أثناء إحياء حفلهما ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي، وشاركهم فيه الرابر عفرتو، وحقق الحفل نجاح ساحق، جلعهم يتصدرون مؤشرات الاكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث جوجل.

وكان من بين اللقطات المثيرة في الحفل استفزاز مروان بابلو لويجز خلال فقرته وسخر من تراك اللقظة الخاص به، وقال بابلو على الاستيدج يا “ساقطة” والذي يعتبر دس صريح من بابلو لـ ويجز، مما أثار الجدل بين الجمهور، وقد تفاعل محبي بابلو مع هذه اللقطة بشكل كبير.

وظهر ويجز بأزياء غير مألوفة وغريبة من وجهة نظر الجمهور، الأمر الذي جعله موضع سخرية لعدد كبير من رواد السوشيال ميديا سواء من محبيه أو متربصيه، إذ ارتدى جاكيت أخضر من النوع الواسع وتحته قميص باللون الدهبي، وشورت باللون البنفسجي قصير جدا، وهي ألوان متضاربة إلى حد كبير، كما ظهر ب «سيفتي» سوداء طويلة.

بانك أتاك لـ عفرتو

وكان آخر أعمال عفرتو تراك «بان أتاك»، التي أتت كلماته على النحو الآتي: «مش مجبور ابقا معاكو .. عطلان وانا مش هستناكو .. ناس بصولى انجح بأصولي اشهد ف الوش بس متبلاش مجعبد ف السلم بأيدي وسناني .. واخد القمة مشوار ملاكي خوفي ع مستقبلي خلاني طورت بس ناو جالي بانيك اتتاك ابقو ادعولى بالشفا وابقو انسوني ..مالكو بتبصولي بقلوبهم حسدوني الفكرة بس ف التفكير هو اللي خلى عيني ع الجوتشي فبقيت نجم كبير بس لسه بكره السوشي ..لسه بكره.. الجوع فنضلمهالكو نطفي النور ..التورتة حلوة تحب تدوق بس برده مش هنحل السوق ..مفيش محبة ومفيش صديقي ومفيش لا لمة ف وقت هموم ارجوك ياشدة ماتكسريني ولا ترازيني اغرق ف العوم وانا مش فاضيلكو ..وده مش بايدي .. بس اما اقابلك ف سكة ..متعملش قريبي زيكو زي حريمي .. نابي زى هريدي جاى اشيلكو كلكو دم زيكو زي وريدي فأي حكاية هيحطوك ..بس وقت الجد هيلطوك لو في فلوس مش هيسبوك بدعي ربي يبعد عنى العيون الناس دى معدومة الضمير ..وف الوش ملثمين .. وانا واقف وسط الكل ومش شاغلني المسعورين».