«تمكين المرأة».. ندوة في مركز إعلام قنا

نظم اليوم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، ووحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم ، ندوة بعنوان «تمكين المرأة»، وذلك بقاعة مجمع إعلام قنا ، وجاء ذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، حاضر في الندوة الدكتورة هدي السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع قنا ، والمهندسة إيمان محمد علي المقرر المناوب ، والدكتورة دعاء عسران رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم ، وكان الحضور من العاملين بالقطاع الحكومي .

استهلت الدكتورة هدي السعدي كلمتها بقديم التهنئة لكل سيدات مصر بأن المرأة هي التي ربت وتعبت وشاركت الرجل من أجل رفعة المجتمع ونحتفل كل عام في مارس وهو شهر المرأة بيوم المرأة المصرية في 16 مارس وبعيد الأم المصرية في 21 مارس.

ضافت السعدي، أيضا تحتفل مصر ودول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 47 عاما للاحتفاء بالمرأة في جميع أنحاء العالم للتركيز على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في في جميع المجالات وتحدث عن دور المجلس القومي للمرأة وما يقدمه في تمكين المرأة واستراتيجية ٢٠٣وكيفية إمكانية الحصول على الخدمات العامة

يوم المرأة المصرية

تحدثت المهندسة إيمان محمد علي، عن مناسبة إعتلاء المرأة منصة القضاء ، في هذا الشهر والتي ستظل دائما في ذاكرة المرأة حيث بدأ جلوسها على المنصة القضائية بمجلس الدولة بعد غياب ظل 73 عاما؛ ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 ويتم الآن تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي

تحدثت المهندسة إيمان محمد علي، عن مناسبة إعتلاء المرأة منصة القضاء ، في هذا الشهر والتي ستظل دائما في ذاكرة المرأة حيث بدأ جلوسها على المنصة القضائية بمجلس الدولة بعد غياب ظل 73 عاما؛ ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 ويتم الآن تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

وتحدث الدكتورة دعاء عسران عن دور وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بقنا ، وحقوق المرأة اجتماعيًا وسياسيًا وضرورة الاهتمام بالفتاة وحمايتها منذ الصغر، والحفاظ على حقوقها وتأهيلها لتكون أم المستقبل ، وكذلك الاهتمام بتعليمها وبصحتها الإنجابية ودعمها اقتصاديًا من خلال توجيهها نحو الجهات التى تقوم بتوفير التمويل اللازم لعمل مشروعات صغيره تعود بالنفع عليها وعلى الأسرة .