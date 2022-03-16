/686113/محافظ-الغربية-يتفقد-معرض-المشروعات-الصغيرة-بنادي-المعلمين

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية، الأستاذ محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات بالغربية والدكتورة ريهام كرات مدير المشروعات بالجهاز.

وأشاد المحافظ بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض كافة السلع من غذائية، ملابس، منسوجات، مشغولات، إكسسوارات والسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الفضيل من بلح وياميش، ولعل ما يتميز به المعرض المعروضات اليدوية الخاصة بالسجاد التقليدي اليدوي ذو الطابع التقليدي والتراثي.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية، علي تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم مشيراً إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحد من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

مسابقة لتطوير مستشفيات الغرببية

حصلت مستشفى مبرة المحلة المركز الأول في تخصص حوادث العظام، كما نجحت مستشفى المجمع الطبي في الحصول على المركز الثالث في تخصص المفاصل بالمسابقة التي أقيمت اليوم الموافق 16 مارس، وصرح الدكتور سيد جلال بأن المسابقة أقيمت بحضور 27 مستشفي من مختلف الجهات في كافة تخصصات العظام.

حيث قامت الفرق الطبية بتقديم عروض توضيحية لطرق التشخيص والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية. وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز لجميع الفرق الطبية ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة والهيئة لتطوير الكادر البشري وعقد مسابقات تحفيزية لتقييم مستوى أداء الفرق الطبية بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من المواطنين.

واشار، من المقرر تزويد مستشفى المجمع الطبى بعدد 5 ماكينات كلي خلال الأسبوع الحالي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي لزيادة معدلات استقبال المرضى وتشغيل الوحدة بالطاقة القصوى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتشغيل. واضاف أنه يجري حاليا توفير التجهيزات لغرف عمليات المجمع الطبي الطبي وسوف يتم استلام التجهيزات خلال الأسبوع الحالي لبدء تشغيل عدد 3 غرف بعد انتهاء أعمال التطوير بها.