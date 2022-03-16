أحمد بكري" رئيسًا لمنطقة قنا للكونغ فو

أصدر الاتحاد المصرى للكونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد لمنطقة قنا الكونغ فو، وشمل القرار تعيين الإعلامي أحمد بكري رئيسا لمجلس إدارة المنطقة، وعضوية الدكتور عبد الرحمن خلاوى والدكتور حمزة محمد جاد وعلى زين العابدين وأحمد محمد هجان، وصرح أحمد بكرى رئيس المنطقة، بأن المنطقة تستعد الآن لإقامة بطولة الصعيد للعبة الكونغ فو، والتى تقام يوم ٢٥ مارس الجاري بالصالة المغطاة بقنا.

أعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي فرشوط المركزي الي 15 سرير بدلا من 10 أسرة مما يساهم في رفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وأضاف الدكتور راجي أن مستشفي فرشوط المركزي بها 16 سرير عناية مركزة خاصة بمرضي كورونا وذلك بقسم العزل بالمستشفي والذي يساهم بقدر كبير في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط المركزي أنه قد تم تركيب أسرة العناية المركزة الجديدة وتجهيزها بالكامل بالمعدات اللازمة وتدريب الفريق الطبي اللازم وتم بالفعل البدء في إستقبال الحالات بها، يأتي هذا إستمرارا لدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا لمنظومة القطاع الطبي بقنا بما يخدم أبناء المحافظة، حيث أعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن مستشفيات الصحة بقنا لم تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشار الدكتور راجي أن دعم القيادة السياسية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة مما يحسن من الخدمات الطبية المقدمة، مضيفاً أن علي المواطنين متابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

تفعيل قانون 152 بمحافظة قنا

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماع باللجنة ٥٢٦ لسنة ٢٠٢١ المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.