منظمة الصحة العالمية ترجيء تقييم لقاح سبوتنيك -V الروسى

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ويأتي ذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسى لافروف، فى كلمته اليوم الأربعاء، أن روسيا تقتر ب من التوافق على بعض صيغ الأتفاقات مع الجانب الأوكرانى.

تصريحات وزير الخارجية الروسى اليوم الأربعاء

وأكد وزير الخارجية الروسي على ان القضية الرئيسية بالنسبة لروسيا هى أمن سكان شرقى أوكرانيا ونزح سلاح كييف، مضيفا أن محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة وتسير ببطء، لكن يوجد أملا ببعض المرونة.

وتابع أنه يجرى حاليا مناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا بجدية شديدة في المحادثات، بالأضافة الى متطلبات روسيا بشأن الضمانات.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الأزمة الحالية مع أوكرانيا هى أزمة مصيرية وسوف تحدد النظام العالمى، مؤكدا أن المشكلة ليست فقط مسألة حياد كييف، بل أيضا استخدام اللغة الروسية فى أوكرانيا وحرية التعبيير.

دور الولايات المتحدة فى الأزمة الروسية-الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسى على أن الولايات المتحدة تلعب دورا حاسما فى تحديد موقف السلطات الأوكرانية، مشير الى أنه لا يرى مصلحة من تدخل واسنطن فى الصراع الأوكرانى .

وتابع أن لا يرى أى أهتمام من جانب الولايات المتحدة بشأن تخفيف حدة الصراع فى أوكراينا، مضيفا أن الصراع فى أوكرانيا يعد بمثابة "معركة من أجل مستقبل النظام العالمي".

أجتماع وزراء حلف الناتو اليوم ببروكسل

جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء سوف يشهد اجتماعا طارئا لوزراء دفاع حلف الناتو من أجل بحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا و لمباحثة العملية العسكرية الروسية فى كييف.

ومن جانبه كان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد صرح اليوم الأربعاء أن دول حلف الناتو سوف تواصل تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا للدفاع عن نفسها