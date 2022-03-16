محافظة بورسعيد:تم فتح معرض أهلا رمضان أمس والجميع أشاد بالتخفيضات التي به

/686110/محافظة-بورسعيدتم-فتح-معرض-أهلا-رمضان-أمس-والجميع-أشاد-بالتخفيضات-التي-به

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين داخل المحافظة متوفرة بكافة الأسواق والمحال التجارية بداخل المحافظة، موضحا أنه تم القبض على نسبة بسيطة جدا من التجار الذين قاموا بتخزين بعض البضائع لبيعها في وقتا لاحق.

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وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن وزارة التموين الممثلة في مديرية تموين بورسعيد تقوم يوميا بعمل حملات على جميع منافذ البيع وجميع الاسواق وتم ضبط بعض الأشياء القليلة جدا المخالفة ولكن كان هناك تعاون كبير بين التجار والمحال التجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين داخل المحافظة متوفرة بكافة الأسواق

وتابع محافظ بورسعيد أن المحافظة بها منطقة صناعية وكنا قمنا بعمل مضرب للأرز ومصنعين لزيت الطعام ومصنع للجبنة وجميع هؤلاء المصانع مشاركين بعرض السلع الخاصة بهم في معرض أهلا رمضان داخل المحافظة.

سعر زجاجة الزيت يقوم المصنع بيبعها بثمن التكلفة فقط

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن سعر زجاجة الزيت يقوم المصنع بيبعها بثمن التكلفة فقط وتكون بأقل من سعر السوق بـ 6 جنيهات وسوف نقوم بعمل المعرض الذي وجه رئيس الجمهورية بالقيام به وإنشاءه بتكلفة 180 مليون جنيةوكان ذلك سوق نموذجي يجمع ما بين البيع بالجملة والتجزئة.

وأشار إلى أن أمس تم افتتاح معرض أهلا رمضان طبقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء والأقبال عليه كان غير طبيعي من قبل السادة المواطنين والجميع أشادوا بخفض الأسعار داخل المعرض.