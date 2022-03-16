أحمد علي يقترب من دخول نادي المائة

نجح أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، في التسجيل لفريقه اليوم أمام الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر كمن الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح أحمد علي إحراز هدفه رقم ٩٢ في الدورى المصري، ليصبح مهاجم الزمالك السابق علي بعد ٨ اهداف من دخول نادي المائة.

ولعب أحمد علي للعديد من الأندية داخل الدوري المكصري أبرزهم الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز، بالإضافة لبدايته في بترو أسيوط، وله تجربه إحتراف في الهلال السعودي.

ويضم نادي المائه 9 لاعبين هم من أستطاعوا تخطي حاجز الـ100 هدف عبر تاريخ الدوري المصري، كان أخرهم عبد الله السعيد منذ 3 مواسم.

قائمة اللاعبين الذين أنضموا لنادي المائة

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- عبدالله السعيد - 115 هدفا (قابلين للزيادة).

6- محمود الخطيب - 109 هدفا.

7- أحمد الكاس - 107 هدفا.

8- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.

المقاولون العرب يحقق الفوز على الجونة بالدوري الممتاز

حقق المقاولون العرب الفوز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح فريق الجونة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر اللقاء، عن طريق محمود الشبراوي.

موقف الفريقين في الدوري

عاد المقالون العرب بكل قوة في الدقيقة السابعة والستون بالتعادل، عن طريق أحمد عادل كامل، وأكد مامادو نديوكو نياس بالهدف الثاني على فوز الذئاب في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة الرابعة عشر في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.

الجونة امام الزمالك

ولم يحاول الجونة أن يسجل خلال شوط المباراة الأول، حتى أحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لعمرو طارق تسبب فيها محمود علاء، ليسجلها عمرو السعداوي ويقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع المستوى تدريجياً بين الفريقين، وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الربع الأول من الشوط، حتى شكل الزمالك خطورة عن طريق زيزو بعد هجمة فردية أنطلق فيها من الجهة اليمنى.