غداً.. وزيرة الثقافى تفتتح مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية

/686108/غدا-وزيرة-الثقافى-تفتتح-مهرجان-الاسماعيلية-للافلام-التسجيلية

تشهد غداً الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتاح الدورة الـ 23 من مهرجان الاسماعيليلة الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية، والمخرج سعد هنداوى رئيس المهرجان، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة وباقة من نجوم الفن والأدب.

ويعرض المهرجان عدداً من الأفلام التسجيلية أبرزها "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى ٥٠ دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

ومن جهة أخرى تنظم إدارة الدورة ال ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" إحتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الإحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان والمقرر إقامتة في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس الجارى.

مهرجان الاسماعيلية الدولى للافلام التسجيلية

أنقلبت مواقع التواصل اللاجتماعي خلال اليومين الماضيين، إلى منصات للتعبير عن روعة فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك، وهو فيلمًا قصيرًا يحمل توقيع المخرج خيري بشارة، من بطولة النجم المصري آسر ياسين، والنجمة بسمة حسن، بمشاركة محمد لطفي وعدد من الفنانين المصريين والعرب، وتم عرضه منذ أيام، على منصة نتفلكس، ضمن عدد من الأفلام القصيرة التي أخرجها مخرجون عرب من بلدان مختلفة، تحت اسم في الحب والحياة، لعرض وجهات نظر عربية مختلفة عن موضوعات لها علاقة بالحب وسُبل الحياة المتباينة في الوطن العربي، ومن بين البلدان العربية المشاركة: مصر، تونس، السعودية والأردن.

ذكرى المخرج خيري بشارة

أعلن سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن الاحتفالية التي ستقام في الدورة القادمة للمهرجان، ستحتفي ببداية المخرج الكبير خيري بشارة، الذي بدأ مشاوره الفني بالأفلام التسجيلية، وبعدها توجه ناحية إخراج الأفلام الروائية الطويلة.

وصرح هنداوي أنه سيتم توقيع كتاب السينما والواقع، الذي كتبه خيري بشارة عن تجاربه المتنوعة خلال سنوات إخراجه للأفلام التسجيلية، ويحتوي الكتاب على نماذج من سيناريوهات أفلام تسجيلية، وبعض المقالات التي تم نشرها عن الأفلام التسجيلية، والمقرر عرض3 من الأفلام التسجيلية التي أخرجها بشارة.ِ