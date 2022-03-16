/686107/صحة-الغربية-تعلن-تنظيم-مسابقة-لتطوير-أقسام-مستشفيات-المحافظة

حصلت مستشفى مبرة المحلة المركز الأول في تخصص حوادث العظام، كما نجحت مستشفى المجمع الطبي في الحصول على المركز الثالث في تخصص المفاصل بالمسابقة التي أقيمت اليوم الموافق 16 مارس، وصرح الدكتور سيد جلال بأن المسابقة أقيمت بحضور 27 مستشفي من مختلف الجهات في كافة تخصصات العظام.

حيث قامت الفرق الطبية بتقديم عروض توضيحية لطرق التشخيص والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية. وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز لجميع الفرق الطبية ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة والهيئة لتطوير الكادر البشري وعقد مسابقات تحفيزية لتقييم مستوى أداء الفرق الطبية بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من المواطنين.

واشار، من المقرر تزويد مستشفى المجمع الطبى بعدد 5 ماكينات كلي خلال الأسبوع الحالي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي لزيادة معدلات استقبال المرضى وتشغيل الوحدة بالطاقة القصوى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتشغيل. واضاف أنه يجري حاليا توفير التجهيزات لغرف عمليات المجمع الطبي الطبي وسوف يتم استلام التجهيزات خلال الأسبوع الحالي لبدء تشغيل عدد 3 غرف بعد انتهاء أعمال التطوير بها.

تطوير مستشفيات الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

وكشف، أنه تقديرا للجهد المبذول تم تكريم فريق التمريض الحاصل على المراكز الأولى في مسابقة أفضل زي تمريضي وأداء تمريضي على مستوى الهيئة.

وتكريم فريق العمل وإدارة مستشفى مبرة طنطا تقديرا لهم لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة أفضل أداء بالرعايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية بحضور ٦٠ مستشفى من مختلف الجهات.

وأوضح، مدير الفرع الدكتور سيد جلال بأنه يجرى حاليا إعداد مؤشرات أداء موحدة لتقييم عمل الوحدات وتكليف فرق المرور للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة تنفيذ خطط تطوير نظم العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسوف يتم تكريم الحاصلين على المراكز الاولي من الوحدات طبقا لمعايير الأداء ونسب الإنجاز.

محافظ الغربية يحتفل يوم المرأة المصرية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً ومتميزاً في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بحضور 100 سيدة وفتاة من سيدات المجتمع بالغربية بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة في الغربية، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور سمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا.