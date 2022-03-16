مسلسلات شهر رمضان 2022.. طرح برومو تشويقي لمسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني

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دوت الخليج يرصد طرح البرومو التشويقي لمسلسل «في بيتنا روبوت 2».

برومو في «في بيتنا روبوت 2»

عكس البرومو أحداث الجزء الجديد، والتي تتمثل في تصنيع نسخ من زومبا ولذيذ الروبتات اللذان صنعهما هشام، في حالة من الكوميديا.

أحداث «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

مسلسل «في بيتنا روبوت 2» من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

وعُرض الجزء الأول منه في شهر يناير من العام الماضى، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول الشاب «يوسف» الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي باستخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي»، وبعد نجاحه في تصنيع نموذجين من الروبوتات، أطلق عليهما اسم «زومبا» و«لذيذ»، وسرعان ما تنقلب حياته رأسا على عقب، بسبب المشاكل التي يتعرض لها في عمله.

أزمة هشام جمال ودنيا سمير غانم بسبب مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

على الصعيد الآخر، تفاجأ الجمهور قيام الفنانة دنيا سمير غانم بإلغاء متابعة حساب المنتج والملحن والمؤلف هشام جمال على موقع الصور «انستجرام»، مما أثار الجدل حول طبيعة الخلاف الذي وقع بينهما ليصل بهم الأمر إلى هذه المرحلة.

وبالبحث تبين أنه بعد نفي وإثبات استكمال مسلسل «عالم موازي» للفنانة دنيا سمير غانم قررت الشركة المنتجة سحبه من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وفي نفس الوقت تم تأكيد طرح الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» في الموسم الرمضاني لهذا العام